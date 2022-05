Astana, ha perso un grande protagonista di questa edizione. Parliamo di Miguel Ángel López che un’infiammazione del tendine del quadricipite sinistro, ma il corridore verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico dell'Astana. Una brutta botta per il team kazako che ha dovuto anche registrare Il Giro d'Italia e, soprattutto l', ha perso un grande protagonista di questa edizione. Parliamo diche si è ritirato durante la tappa dell'Etna prima ancora che la frazione siciliana entrasse nel vivo, poi conquistata da Kämna . Il corridore colombiano avvertiva già un problema alla coscia sinistra e all'anca sinistra ma, dopo il giorno di riposo, ha deciso di alzare bandiera bianca subito dopo una caduta. La prima diagnosi è quella di, ma il corridore verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff medico dell'Astana. Una brutta botta per il team kazako che ha dovuto anche registrare la prestazione non esaltante di Nibali sull'Etna , con il corridore siciliano già uscito dalla classifica generale.

Le parole di Miguel Ángel López

È davvero triste finire il Giro in questo modo dopo appena 4 giorni a causa di un infortunio. Lo staff del team ha fatto tutto il possibile per aiutarmi a recuperare in questi giorni, ma è stato impossibile. Speravo giorno dopo giorno di poter migliorare e di riuscire a superarlo, ma oggi non riuscivo a spingere normalmente sui pedali a causa del dolore alla coscia. Mi dispiace davvero lasciare la gara e i miei compagni di squadra, che sono venuti qui per aiutarmi a lottare per la classifica generale, ma questo è il ciclismo. Auguro buona fortuna a tutti i ragazzi e spero che la squadra farà una bella gara

Le parole del dott. Emilio Magni

Miguel Ángel López ha dei problemi alla coscia già da alcuni giorni. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per risolverlo durante le prime tappe a Budapest e durante il giorno di riposo, ma non ha funzionato. Oggi, purtroppo, ha dovuto abbandonare. La nostra prima diagnosi è un’infiammazione del tendine del quadricipite sinistro a causa di un probabile sovraccarico o di una vecchia lesione. Ma nei prossimi giorni il corridore si sottoporrà ad un approfondito controllo medico per trovare l’esatta causa dell’infortunio per iniziare le cure adeguate

