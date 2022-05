Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Contador: "Ho visto gambe stanchissime, la tappa di venerdì può essere decisiva"

GIRO D'ITALIA - L'arrivo della fuga e le facce stanchissime viste al traguardo hanno fatto venire un'idea ad Alberto Contador dopo la tappa di Treviso. Non si aspetterà la frazione della Marmolada per decidere questo Giro. Già venerdì, sul Santuario di Castelmonte, potrebbero arrivare i primi verdetti in chiave classifica generale.

00:00:38, un' ora fa