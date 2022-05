Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Cort Nielsen e De Bondt in fuga ai -150, si aggiungono Gabburo e Affini e non li rivedranno più

GIRO D'ITALIA - Fuga spacciata ancor prima che nasca? No se in fuga ci vanno quattro pedalatori come Magnus Cort Nielsen, Dries De Bondt, Davide Gabburo e Edoardo Affini. Il gruppo ci ha provato, ma non è mai riuscito a riportarsi sotto prima del traguardo di Treviso. Che chance sprecata per le ruote veloci.

00:01:23, 17 minuti fa