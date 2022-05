Carapaz non ha perso niente Richie Porte si era staccato dal gruppo maglia rosa non appena si è messa a tirare la Bora Hansgrohe. L'australiano della Ineos Grenadiers ha pagato una giornata no e, Anche senon ha perso niente nei confronti di Hindley durante la tappa del Santuario di Castelmonte, vinta da Bouwman , il corridore ecuadoriano ha perso però il suo ultimo uomo in salita. Già nella prima parte di tappa, infatti,si era staccato dal gruppo maglia rosa non appena si è messa a tirare la Bora Hansgrohe. L'australiano dellaha pagato una giornata no e, per colpa di una gastroenterite , ha dovuto lasciare il Giro d'Italia. Porte è stato stoico, cercando almeno di agguantare il gruppetto nella speranza di arrivare a fine giornata, ma ad un certo punto ha alzato bandiera bianca.

In un Giro in cui la Ineos non è riuscita ad applicare il suo solito dominio, Porte era stato comunque fondamentale per gestire il gruppo per nome e per conto di Carapaz che ora dovrà difendersi nell'ultima tappa di montagna senza il suo gregario di maggior prestigio. Nel ringraziarlo a fine giornata, inoltre, la Ineos ha confermato che questo era l'ultimo Grande Giro di Porte che sperava però di chiudere meglio.

Il corridore australiano, infatti, aveva già dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima stagione da professionista e il Giro d'Italia sarebbe stata la sua ultima avventura nelle corse di tre settimane. Questo era il 17° Grande Giro per Richie Porte (di cui 13 portati a termine). Lui che ha sempre cercato di fare classifica generale ma, per un motivo o per l'altro, non riusciva ad esprimere il suo potenziale tra giornate no o infortuni. Dopo un 7° posto al Giro 2010, dove conquistò anche la maglia bianca di miglior giovane, diventò prezioso elemento nel treno del Team Sky. Prima per Wiggins e poi per Chris Froome. Ha avuto però la gioia di salire sul podio del Tour de France nel 2020, quando era alla Trek Segafredo, piazzandosi alle spalle dei due dominatori Pogacar e Roglic. Dopo quel podio decise già allora di ritirarsi dal mondo dei pro, prima di farsi convincere dalla Ineos Grenadiers a continuare per altri due anni.

