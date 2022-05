tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Simon Yates 11'50'' 2. Mathieu van der Poel +3'' 3. Tom Dumoulin +5'' 4. Matteo Sobrero +13'' 5. Ben Tulett +13'' 6. Tobias Foss +17'' 7. Wilco Kelderman +17'' 8. Lennard Kämna +17'' 9. Mauro Schmid +18'' 10. Thymen Arensman +18'' 11. João Almeida +18'' 12. Vincenzo Nibali +19'' 13. Edoardo Affini +20''

Sobrero davanti a tutti prima dell'arrivo dei big

Il primo tempo di riferimento è quello di Alex Dowsett che ferma il crono in 12'23''160. Si avvicinano al britannico il compagno di squadra De Marchi e Craddock, ma per centesimi Dowsett resta in testa. Almeno fino all'arrivo di van Emden e Affini che migliorano, e di tanto il tempo, del corridore della Israel. Affini ferma il crono in 12'10''100 ed è il primo corridore a superare la media dei 45 km/h. C'è però la sorpresa Kämna che mette tutti in fila col tempo 12'07''920. Si avvicina Arensman, che prende 1'' di ritardo dal tedesco, ma arriva un altro italiano a prendere la testa della corsa. È il campione nazionale italiano, con Sobrero che piazza un ottimo 12'03''270 che vale anche come riferimento per il compagno di squadra Simon Yates.

Simon Yates batte Dumoulin e guadagna su tutti. Van der Poel è 2°

Arrivano gli uomini di classifica e Tom Dumoulin è il primo a scendere sotto i 12', con un ottimo 11'55''. Ma il campione nazionale neerlandese a cronometro viene subito sorpassato da Simon Yates che fa 11'50''. Tempo da sogno per il britannico che è andato a 46,621 km/h di media. Miguel Ángel López perde 42'', Hugh Carthy 38'', Pozzovivo 36'', Hindley 34'', Landa 33'', Carapaz 28'', Pello Bilbao 26'', Bardet 24'', Mollema 21''. Si salva Nibali che ne perde 19'' e Kelderman che paga 17''. Tra i due João Almeida che paga 18'' dal britannico ed è molto deluso, perché questa crono l'avrebbe voluta vincere, sperando anche di guadagnare qualcosa rispetto ai rivali di classifica. Parlando degli altri italiani: Ciccone ne perde addirittura 50'', Fortunato esce proprio di classifica con un ritardo di 1'22''. Manca solo van der Poel e l'altro neerlandese vola. All'intertempo paga qualche centesimo rispetto a Simon Yates e pregusta addirittura la vittoria a cronometro. Sulla salita finale paga qualcosina, ma si parla solo di 3''. Prestazione monumentale del corridore dell'Alpecin che chiude così al 2° posto e rafforza la maglia rosa. La porterà almeno fino all'Etna.

La classifica

Corridore Tempo 1. Mathieu van der Poel 4h47'11'' 2. Simon Yates + 3. Tom Dumoulin + 4. Matteo Sobrero + 5. Wilco Kelderman + 6. Ben Tulett + 7. Tobias Foss + 8. Bauke Mollema + 9. Pello Bilbao + 10. Mauro Schmid + 11. João Almeida + 12. Vincenzo Nibali + 15. Richard Carapaz +

