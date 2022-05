Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Curva semi-asciutta e Edoardo Affini resta in piedi per miracolo: che rischio!

GIRO D'ITALIA - Era uno dei favoriti di giornata, ma paga un'incertezza su una curva che si stava asciugando dopo la pioggia della mattinata. Resta in piedi per miracolo, ma Edoardo Affini chiuderà dietro il tempo di riferimento in quel momento.

00:00:33, un' ora fa