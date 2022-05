Richard Carapaz? La locomotiva del Carchi è pronta al bis in rosa dopo il colpaccio del 2019? Joao Almeida è Simon Yates sarà in grado di evitare la sua proverbiale crisi e vendicare quel 2018? El Landismo è ancora vivo? Situazione da ora o mai più per il basco dalla Bahrain? Miguel Angel Lopez salverà la stagione dell’Astana insieme al venerabile maestro Come sta? La locomotiva del Carchi è pronta al bis in rosa dopo il colpaccio del 2019? il principale rivale del capitano della Ineos ? Dopo aver messo in bacheca un 4° e un 6° posto, il lusitano del Team UAE riuscirà ad agguantare il podio?sarà in grado di evitare la sua proverbiale crisi e vendicare quel 2018? Elè ancora vivo? Situazione da ora o mai più per il basco dalla Bahrain?salverà la stagione dell’Astana insieme al venerabile maestro Vincenzo Nibali ? Ecco la guida completa ai 5 favoriti del Giro 2022.

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

Richard Carapaz

in ottica Giro, il favorito è lui. In primis perché ha già vinto questa corsa nel 2019 (ed è uno dei pochi che può vantarsi nella startlist), in secondo luogo perché c’è un dislivello complessivo da spacca gambe (come piace a lui) e come terzo argomento perché può contare sulla squadra migliore. Sicuramente avrà tanta pressione sulle sue spalle - la Ineos-Grenadiers deve difendere il titolo conquistato grande fantasia e intuito. , la tappa corsa fianco a fianco con Kwiatkowski al Tour 2020 e l’ultima vittoria al Catalunya dopo 130km di fuga sono esempi lampanti di come il classe 1993 possa fare la differenza in ogni ambito. Tra inverno e primavera, Richie, ha vinto il campionato nazionale a crono, ha vinto una tappa al Catalunya e ha chiuso la mini-corsa a tappe in Spagna al secondo posto. Non lo vediamo in gara dal 27 marzo, ma poco conta:In primis perché ha già vinto questa corsa nel 2019 (ed è uno dei pochi che può vantarsi nella startlist), in secondo luogo perché c’è un dislivello complessivo da spacca gambe (come piace a lui) e come terzo argomento perché può contare sulla squadra migliore. Sicuramente avrà tanta pressione sulle sue spalle - ladeve difendere il titolo conquistato da Bernal un anno fa -, ma senza chilometri pesanti contro il tempo sembra tutto pronto per il bis del nativo di Tulcan. In più, come se non bastasse una squadra quasi robotica nel seguire alla lettera il piano-gara, l’ex Movistar ha dimostrato anche La medaglia d’oro a Tokyo , la tappa corsa fianco a fianco con Kwiatkowski al Tour 2020 e l’ultima vittoria al Catalunya dopo 130km di fuga sono esempi lampanti di come il classe 1993 possa fare la differenza in ogni ambito.

Joao Almeida

Joao Almeida è quello che ha passato più tempo in sella: 23 giorni e un totale di oltre 3500km. Il portoghese si è comportato all’UAE Tour, non ha brillato alla Parigi-Nizza (8° posto) e ha una tigna da paura, un carattere da guerriero e una consistenza molto rara. Nelle sue prime apparizioni al Giro ha portato a casa un 4° e un 6° posto, per cui quest’anno deve necessariamente puntare al podio. Sicuramente non può contare sui picchi di Carapaz, Yates e Lopez quando la strada sale, ma avrà (quasi) tutta la squadra al suo servizio e potrà giocarsela a viso aperto. Tra i cinque grandi favoriti,: 23 giorni e un totale di oltre 3500km. Il portoghese si è comportato all’UAE Tour, non ha brillato alla Parigi-Nizza (8° posto) e ha conquistato il podio al Catalunya , esattamente come Carapaz. Ha trovato anche il primo sigillo stagionale alla corsa spagnola, sistemando Quintana e Higuita nella tappa regina . In ottica-Giro, il nativo di Caldas da Rainha si posiziona al fianco del capitano della Ineos sulla griglia di partenza. Perché abbiamo scelto lui e non Simon Yates nonostante i pochi chilometri a cronometro? Perché il classe 1998 ha già dimostratoNelle sue prime apparizioni al Giro ha portato a casa un 4° e un 6° posto, per cui quest’anno deve necessariamente puntare al podio. Sicuramente non può contare sui picchi di Carapaz, Yates e Lopez quando la strada sale, ma avrà (quasi) tutta la squadra al suo servizio e potrà giocarsela a viso aperto.

Simon Yates

BikeExchange-Jayco - proprio come la Ineos - ha messo tutte le fiches sul proprio capitano: Simon Yates. Il britannico, fin qui, ha vinto tre volte, ha chiuso al secondo posto la Parigi-Nizza, Il suo palmares - senza considerare Nibali - è l’unico che può competere con quello di Carapaz, la squadra è stata assemblata per supportarlo e il percorso sembra cucito su di lui. Se il Team UAE-Emirates ha mascherato l’all-in su Joao Almeida portando anche Gaviria e Richeze (ciclisti adatti alle volate), la- proprio come la Ineos -Il britannico, fin qui, ha vinto tre volte, ha chiuso al secondo posto la Parigi-Nizza, facendo tremare Primoz Roglic , e poi è sparito al Catalunya. Se dovessimo tracciare una linea, comunque, sarebbero più gli alti dei bassi, e in previsione del Giro possiamo dire che il britannico sembra pronto a vendicare il crollo del 2018.- senza considerare Nibali -, la squadra è stata assemblata per supportarlo e il percorso sembra cucito su di lui. L’unico neo riguarda l’eterno ritorno della crisi : se il nativo di Bury la saprà evitare, allora potrà giocarsi la vittoria fino all’ultimo respiro, ma se per caso dovesse schiantarsi, l’appuntamento con la maglia rosa sarà rimandato di un’altra stagione.

Miguel Angel Lopez

Presentarsi al Giro d’Italia con questo fardello non è facile, ma in casa-Vinokurov c’è tanta voglia di rivalsa. In vista della corsa rosa, infatti, il DS Beppe Martinelli ha costruito una squadra da battaglia, con Tejada, Conti, De la Cruz, l’ex Movistar dovrebbe fare le fiamme. Anche qua, però, la discriminante è simile a quella già scritta per Simon Yates: se il nativo di Pesca rimarrà sul pezzo per tre settimane, potrà essere competitivo, altrimenti, in caso di passaggio a vuoto, dovrà limitarsi a cercare un successo di tappa. L’Astana è una delle squadre che ha fatto più fatica nella prima parte dell’anno. Tra la mazzata del covid (che ha colpito molti atleti), qualche caduta di troppo e un roster non assemblato benissimo, la formazione kazaka ha racimolato pochissimi punti.In vista della corsa rosa, infatti, il DS Beppe Martinelli ha costruito una squadra da battaglia, con Tejada, Conti, De la Cruz, Nibali in versione ultimo scudiero e Miguel Angel Lopez capitano. Proprio il pittore colombiano, dopo una vittoria al Tour of the Alps , il 2° posto in Andalucia e una Tirreno non impeccabile, è chiamato a ripetere il podio del 2018. Con un percorso che prevede oltre 50mila metri di dislivello, molto simile alla Vuelta (dove si è sempre trovato bene),Anche qua, però, la discriminante è simile a quella già scritta per Simon Yates: se il nativo di Pesca rimarrà sul pezzo per tre settimane, potrà essere competitivo, altrimenti, in caso di passaggio a vuoto, dovrà limitarsi a cercare un successo di tappa.

Mikel Landa

Mikel Landa è forse l’ultima della carriera per affermarsi in un grande giro. Il basco della Bahrain, dopo una carriera che non ha mantenuto appieno le aspettative, alla soglia dei 33 anni riprova la scalata al trofeo senza fine. Sulla carta può fare affidamento su Poels, Tratnik, Pello Bilbao e Buitrago), nel serbatoio ha un inverno con una buona Tirreno-Adriatico (Legge di Murphy (già due ritiri al Giro), ma con la giusta dose di fortuna e una buona condizione psico-fisica se la può giocare. Se per Simon Yates questa è una delle ultime chiamate per provare a vincere la maglia rosa, perIl basco della Bahrain, dopo una carriera che non ha mantenuto appieno le aspettative, alla soglia dei 33 anni riprova la scalata al trofeo senza fine. Sulla carta può fare affidamento su uno dei roster più potenti (la Bahrain, che schiera), nel serbatoio ha un inverno con una buona Tirreno-Adriatico ( 3° posto dietro a Pogacar e Vingegaard ) e al Tour of the Alps ha lanciato dei segnali incoraggianti, soprattutto in salita. Logicamente non parte con i favori del pronostico, anche perché l’ex Team Sky è vittima della(già due ritiri al Giro), ma con la giusta dose di fortuna e una buona condizione psico-fisica se la può giocare. Questo percorso avaro di cronometro esalta gli scalatori , e il miglior Mikel Landa, quando è connesso al 100%, vale ancora i migliori in questo giochino che tanto ci piace.

