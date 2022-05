Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Giulio Ciccone, come italiani, per la Classifica generale Lorenzo Fortunato. Il corridore della Eolo Kometa vinse Con Damiano Caruso al Tour de France , impegnato come gregario di Jack Haig, non ci restano che, come italiani, per la Classifica generale del prossimo Giro d'Italia . Lo stesso Nibali dovrà però correre al fianco di Miguel Ángel López e i vari Pozzovivo e Ciccone non sono favoriti per il podio finale. Cosa aspettarci? In questa edizione confidiamo tanto in. Il corridore della Eolo Kometa vinse lo scorso anno sullo Zoncolan e provò a fare classifica nella seconda parte del Giro. È pronto per il salto di qualità? Staremo a vedere. Il figlioccio di Alberto Contador e Ivan Basso è una delle suggestioni di questo Giro 105 anche se dobbiamo ancora capire se è fatto per la classifica generale, per le primissime posizioni, o se dovrà dedicarsi maggiormente alla caccia dei tapponi. Vedi lo Zoncolan, o la Cima Grappa che conquistò alla Adriatica Ionica Race sempre nel 2021.

Ad

CHI VINCE IL GIRO D'ITALIA 2022? Richard Carapaz Miguel Ángel López João Almeida Simon Yates Mikel Landa Romain Bardet Wilco Kelderman Richie Porte Giulio Ciccone Hugh Carthy Tom Dumoulin Vincenzo Nibali

Giro d'Italia Fortunato: "Maglia rosa? Perché no, magari sull'Etna" 2 ORE FA

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Fortunato può fare Classifica? Perché sì perché no

Lorenzo Fortunato è pronto per fare classifica generale? L'anno scorso ci provò nella seconda parte del Giro, proprio dopo il successo sullo Zoncolan che gli dette morale dopo aver perso un po' di tempo nella prima settimana. È arrivato sempre con i migliori a Cortina d'Ampezzo, Sega di Ala, Alpe di Mera e Alpe Motta, presentandosi alla crono finale di Milano al 14° posto. È vero, parliamo di un distacco di 44' da Bernal, ma non era tanto distante da corridori come Pello Bilbao o George Bennet, ritrovandosi davanti a Formolo e Nibali che avevano cominciato quel Giro con qualche speranza in più.

La reazione di Contador: quasi in lacrime per la vittoria di Fortunato

Perché sì

Adriatica Ionica Race (con vittoria sul Cima Grappa), l'8° posto al Giro di Sicilia e il 2° posto nella Vuelta Asturias appena conclusa. Solo Se tanto mi dà tanto, ce lo ritroveremo a sgambettare con i migliori anche al Giro. Semplice, un discorso di crescita per Fortunato che lo scorso anno ha fatto solo il suo debutto nei Grandi Giri. Ed ha continuato la sua crescita se consideriamo la vittoria della classifica generale dell'(con vittoria sul Cima Grappa), l'8° posto ale il 2° posto nellaappena conclusa. Solo 15 i secondi di distacco con Iván Ramiro Sosa , con Simon Yates che non è neanche riuscito a fare classifica dopo il black out nella frazione di Cangas del Narcea., ce lo ritroveremo a sgambettare con i migliori anche al Giro.

Il colpo di Lorenzo Fortunato: la rimonta sul Cima Grappa

Perché no

A crono non ha dato le giuste garanzie e corre per una squadra professional che può essere un handicap lato classifica. E, soprattutto, se cercassimo il pelo nell'uovo, è vero che ha vinto la generale della Adriatico Ionica Race o ha fatto 2° alla Vuelta Asturias. Ma è altrettanto vero che fossero due corse a tappe da tre giorni. Alla Tirreno-Adriatico non è andato oltre il 18° posto e alla Vuelta a Andalucia ha fatto 16°. Classifica sì, ma non di primo piano.

Ma cosa fai? Un "tifoso" quasi travolge Fortunato durante lo Zoncolan

Non sarebbe meglio dedicarsi alle tappe?

Fortunato ha i numeri per far bene, viste le vittorie pesanti, o i piazzamenti pesanti, degli ultimi due anni. Ma il corridore della Eolo Kometa ha solo 25 anni e ha un solo GT disputato in carriera. Giusto che si testi per vedere come vanno le gambe anche contro i grandi campioni. Se il piano A fallirà, ci sarà tempo per tentare il piano B cercando la E allora non è meglio dedicarsi alle tappe, come per il successo sullo Zoncolan dello scorso anno? Un'obiezione più che coerente rispetto a quanto visto. Sul breve,, viste le vittorie pesanti, o i piazzamenti pesanti, degli ultimi due anni. Ma il corridore della Eolo Kometa ha solo 25 anni e ha un solo GT disputato in carriera. Giusto che si testi per vedere come. Se il piano A fallirà, ci sarà tempo per tentare il piano B cercando la vittoria nei tapponi dell'ultima settimana

Da Albanese a Fortunato: riviviamo il Giro clamoroso della Eolo Kometa di Contador

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida UN GIORNO FA