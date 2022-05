Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - De Bondt: "Il segreto di questa fuga? Tutti e 4 abbiamo collaborato fino alla fine"

GIRO D'ITALIA - L'ex campione nazionale belga svela il segreto della sua vittoria a Treviso e come mai la fuga è riuscita ad arrivare in porto nonostante la volontà del gruppo di chiudere. Questa infatti era l'ultima chance per i velocisti. E poi De Bondt conclude: "Questo era il mio sogno da bambino, vincere qui in un Grande Giro".

