van der Poel per bissare il successo 21 corridori. C'erano Girmay, De Gendt e anche tanta Italia, che vuole sbloccarsi Guillaume Martin che ha provato a rientrare in classifica e ce l'ha fatta. A giocarsi la tappa, però, non è stato van der Poel che è partito troppo presto. In contropiede Gabburo e De Gendt sono riusciti a portare via un quartetto, c'erano anche Arcas e Vanhoucke, e sono stati loro a giocarsi lo sprint in quel di Napoli. VDP, Girmay e Schmid appena dietro, ma battuti. Clamoroso il successo di De Gendt, con il 36enne belga che ritrova una vittoria in un Grande Giro che gli mancava dal 13 luglio 2019, era la tappa di Era l'occasione migliore perper bissare il successo di una settimana fa di Visegrád . Il corridore dell'Alpecin Fenix lo sapeva bene ed è stato proprio lui ad animare la fuga di giornata, fuga che ha visto all'attacco ben. C'erano Girmay, De Gendt e anche tanta Italia, che vuole sbloccarsi viste le 0 vittorie nelle prime 7 tappe , tra Vendrame, Ulissi, Gabburo, Rivi, Maestri, Zardini e Ravanelli. In fuga ancheche ha provato a rientrare in classifica e ce l'ha fatta. A giocarsi la tappa, però, non è stato van der Poel che è partito troppo presto. In contropiedesono riusciti a portare via un quartetto, c'erano anche Arcas e Vanhoucke, e sono stati loro a giocarsi lo sprint in quel di Napoli. VDP, Girmay e Schmid appena dietro, ma battuti. Clamoroso il successo di De Gendt, con il 36enne belga che ritrova una vittoria in un Grande Giro che gli mancava dal 13 luglio 2019, era la tappa di Saint-Étienne dopo 200 km di fuga . Una bella gioia per chi non riusciva più a trovare il colpo di pedale giusto.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Thomas De Gendt 3h32'53'' 2. Davide Gabburo st 3. Jorge Arcas st 4. Harm Vanhoucke +4'' 5. Biniam Girmay +15'' 6. Mauro Schmid +15'' 7. Mathieu van der Poel +15'' 8. Wout Poels +33'' 9. Guillaume Martin +33'' 10. Fabio Felline +2'56''

Calendario e Risultati

Attacca subito van der Poel: 21 corridori in fuga

Partenza subito spedita, con velocità media di 46 km/h nel tentativo di prendere la fuga di giornata. Si muove dopo 7 km anche lo stesso Mathieu van der Poel che aveva messo il cerchietto rosso sul calendario per questa tappa di Napoli.

Show di van der Poel: dopo 7 km parte già all'attacco!

Viene così via una fuga di 21 corridori: oltre al campione neerlandese, ci sono corridori come Girmay, De Gendt, Schmid, Poels, Vendrame, Calmejane, Ulissi ma, soprattutto, Guillaume Martin. È vero che il capitano della Cofidis aveva perso tanto sull'Etna, ma dietro si muovono Bahrain Victorious e Bora Hansgrohe che non vogliono lasciare troppo margine al francese di rientrare in classifica.

De Gendt parte in contropiede in faccia a van der Poel

A 46,3 km dalla fine, Mathieu van der Poel cerca lo scatto in solitaria sul penultimo passaggio del Monte Procida. Guadagna qualche metro, ma si rifanno sotto Schmid, Girmay e Poels e poi tutti gli altri. Partono in contropiede Gabburo, De Gendt, Vanhoucke e Arcas, con i quattro che riescono a prendere un po' di margine sul resto della compagnia. Il drappello dei controattaccanti non viaggia con cambi regolari e sembra ormai fatta per uno dei quattro di testa visto che si supera i 40'' di vantaggio. Van der Poel ci riprova nel finale, con un allungo in discesa ai 3,7 km dal traguardo. Girmay lo segue a ruota e gli dà il cambio e i due rimontano a 10'' dai quattro. De Gendt sembra non farcela più, lascia tirare il suo compagno Vanhoucke, sentendo il fiato pesante dei due dietro. È solo un attimo perché parte la volata ed è proprio De Gendt a regolare tutti come se fosse un velocista vero. Battuti Gabburo e Arcas, e il belga torna a vincere al Giro 10 anni dopo. Aveva conquistato la tappa dello Stelvio nel 2012.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Juan Pedro López 32h15'31'' 2. Lennard Kämna +38'' 3. Rein Taaramäe +58'' 4. Guillaume Martin +1'06'' 5. Simon Yates +1'42'' 6. Mauri Vansevenant +1'47'' 7. Wilco Kelderman +1'55'' 8. João Almeida +1'58'' 9. Pello Bilbao +2'00'' 10. Richie Porte +2'04'' 11. Romain Bardet +2'06'' 12. Richard Carapaz +2'06'' 13. Mikel Landa +2'15''

