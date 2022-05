Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - De Marchi e Bais in fuga, attacca van der Poel, vince Girmay. Il meglio in 6 minuti

GIRO D'ITALIA - Si fa la storia al Giro, col successo dell'eritreo Biniam Girmay. Il corridore dell'Intermarché-Wanty Gobert ha battuto van der Poel in un duello all'ultimo sangue. VDP che aveva attaccato in discesa a 5 km. Tappa caratterizzata dalle azioni in fuga di Alessandro De Marchi e Mattia Bais, oltre al passaggio di Filottrano in ricordo a Michele Scarponi.

00:06:35, 35 minuti fa