L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Arnaud Démare 3h18'16'' 2. Phil Bauhaus st 3. Mark Cavendish st 4. Fernando Gaviria st 5. Alberto Dainese st 6. Simone Consonni st 7. Dries De Bondt st 8. Giacomo Nizzolo st 9. Andrea Vendrame st 10. Tobias Bayer st

Calendario e Risultati

5 in fuga: ci sono Maestri e Tagliani. E ci credono

Si parte subito con degli attacchi, ci prova anche Diego Rosa per rimpolpare la sua classifica scalatori, ma la prima azione viene neutralizzata. Ai -140 km parte un nuovo drappello con 5 corridori: Prodhomme (AG2R Citroën), Eenkhoorn (Jumbo Visma), van den Berg (Education EasyPost), Mirco Maestri (Eolo Kometa) e Filippo Tagliani (Drone Hopper Androni Giocattoli). Tagliani fa suo il traguardo volante, dietro Démare vince la volata di gruppo per il 6° posto. Poi via alla salita del Colle del Nava: Tagliani si stacca subito, mentre davanti salgono di buon passo tanto che il gruppo maglia rosa scollina con 6'16'' di ritardo. Un bel margine da dover recuperare in 78 km fino a Cuneo.

Clamoroso: Bardet si ritira, problemi di stomaco! Eccolo in ammiraglia

Simon Yates salta. Il gruppo rimonta e vince Démare

A 30 km dall'arrivo, i quattro di testa hanno ancora più di 3' di vantaggio. Le squadre dei velocisti cominciano al lavorare al doppio dopo il traguardo volante di San Michele di Mondovì; così forte che il gruppo maglia rosa si sfalda. Tra i corridori saltati anche Simon Yates e Richie Porte che, comunque, erano già finiti fuori classifica. A 10 km balla ancora 1' tondo tondo tra i quattro di testa e il gruppo, ma tra il pavé e la strada un po' in salita dell'ultimo km c'è il clamoroso ricongiungimento una volta superato il triangolino rosso. A nulla è servita l'ultima sparata di Mirco Maestri perché è volata. Cavendish deve far da solo dopo il lavoro in gruppo di Ballerini, mentre Gaviria fa per conto suo non andando dietro a Richeze. Alla fine vince sempre lui, il velocista di riferimento di questo Giro: Arnaud Démare. Il francese batte al traguardo Bauhaus e Cavendish, poi Gaviria e Dainese.

