Per la quattordicesima volta, e a distanza di 21 anni dall'ultima, il 13 maggio una frazione del Giro d'Italia si concluderà a Potenza. La settima frazione della corsa in rosa partirà da Diamante – comune in provincia di Cosenza – e, dopo un percorso lungo 196 chilometri ed un dislivello di 4.510 metri, arriverà nel capoluogo lucano, dove è previsto un circuito cittadino di undici chilometri. Ultimi chilometri interamente in città. Si sale dentro il centro anche con pendenze elevate per ridiscendere lungo viali ampi e ben pavimentati. A 2 km dall'arrivo una breve galleria porta ai viali che conducono all'arrivo. Ultimi 350 m all'8% con punta massima del 13%. Arrivo su asfalto.

Dove e quando vedere la tappa Diamante-Potenza in tv e live streaming

La Diamante-Potenza sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 11:55 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappa molto impegnativa attraverso l’appennino lucano. L’avvio lungo il mare costituisce l’unica parte pianeggiante. Dopo Maratea la sequenza di asperità, più o meno impegnative, è ininterrotta. Si scala il passo della Colla che porta a Lauria dove si affronta il Monte Sirino. Lungo raccordo con Viggiano dove si scala la breve e impegnativa Montagna Grande di Viggiano. Ultima salita Sellata per raggiungere Potenza. L’intero tracciato affronta strade in diverso stato manutentivo, mediamente ristrette con innumerevoli curve a seguire i fianchi della montagne. Ultimi chilometri interamente in città. Si sale dentro il centro anche con pendenze elevate per ridiscendere lungo viali ampi e ben pavimentati. A 2 km dall’arrivo una breve galleria porta ai viali che conducono all’arrivo. Ultimi 350 m all’8% con punta massima del 13%. Arrivo su asfalto.

Altimetria tappa 7 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 11:55;

-Orario d'arrivo: tra le 16.55 e le 17.33;

-Lunghezza: 196 km;

-Dislivello: 4510 metri;

