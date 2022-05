Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Diego Rosa miglior scalatore, Hindley batte Carapaz e Bardet. Ciao Simon Yates: il meglio in 7'

GIRO D'ITALIA - Andiamo a rivedere i migliori momenti della 9a tappa, quella del Blockhaus che chiudeva la prima settimana. Era atteso il duello tra Carapaz e Simon Yates: il britannico però si stacca già in avvio di tappa. Tutto facile per Carapaz? L'ecuadoriano scatta, ma Landa e Bardet non lo fanno partire. Poi vince Hindley in volata.

00:07:23, 37 minuti fa