Giro d'Italia 2022 - Diego Ulissi: "Ewan e Cavendish? Abbiamo tirato per non farli rientrare"

GIRO D'ITALIA - Il corridore dell'UAE Emirates conferma che tutta la sua squadra, insieme alle altre, si è messa in testa durante e dopo la salita per non far rientrare i velocisti che si erano staccati sul GPM. Parliamo di Ewan e Cavendish. Ma di come questa non era una tattica preventivata.

00:00:46, 35 minuti fa