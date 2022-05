Domenico Pozzovivo in questi primi 15 giorni. Incredibile che, a 39 anni, sia Intermarché-Wanty Gobert solo a febbraio, immaginandola come l'ultima esperienza, ma ci sono i presupposti per continuare anche l'anno prossimo? Chissà aggiunge Pozzovivo, se non ci sono infortuni... Abbiamo visto le pagelle della seconda settimana del Giro , ma vogliamo rimarcare ancora una volta quanto fatto dain questi primi 15 giorni. Incredibile che, a, sia 5° in classifica generale a soli 1'01'' dalla maglia rosa. Lui si era posto come obiettivo, semplicemente, la top 10 ma per come pedala può ambire a molto di più. Ha firmato con l'solo a febbraio, immaginandola come l'ultima esperienza, ma ci sono i presupposti per continuare anche l'anno prossimo? Chissà aggiunge Pozzovivo, se non ci sono infortuni...

I medici mi avevano detto che non sarei tornato a correre

Sin dall’inizio della stagione cerco sempre di trovare una buona posizione, lavorando con l’inclinazione della sella. In carriera ho rotto circa 20 ossa, anche se non ho il conto preciso visto che a volte ci sono state anche svariate costole rotte, e ho subito 16 operazioni, dodici delle quali in anestesia totale. Per me ottenere un bel risultato in classifica è importante perché, dopo la caduta in allenamento due anni e mezzo fa, i medici mi dissero che per me sarebbe stato impossibile tornare a correre. Anche solo di poter pedalare. Da lì è iniziata una mia personale sfida, innanzitutto con l’obiettivo di tornare come professionista, poi al livello che avevo prima dell’incidente

Pozzovivo: "Sono soddisfatto, ma non mi accontento: il Giro è lungo"

Non mi immaginavano di essere 5°

Ad inizio stagione, dopo i miei problemi lo scorso anno, non mi immaginavo poter essere 5° al Giro al termine della seconda settimana. Per me sarebbe stato importante essere in lotta per un posto nei 10, quindi posso essere molto soddisfatto di quanto successo sinora. Penso che continuerò con questo modo con cui ho corso sinora, cercando di stare con i migliori. Ovviamente se vedo una opportunità, potrei provare ad attaccare. Ma non proverò ad attaccare se non penso di poter vincere o migliorare la mia posizione attuale

La tappa della Marmolada...

Penso di avere alcune possibilità di migliorare la mia classifica nella crono, ma sarà innanzitutto importante mantenere un alto livello soprattutto nelle tappe di montagna. Per me la tappa della Marmolada sarà la più importante, anche se ogni giorno i corridori, e alcune squadre, possono fare una corsa folle e potrei cambiare idea

Pozzovivo: "Prima volta che tiro una volata, 100% di vittorie!"

Cosa farò nel 2023?

Quest’anno ho firmato molto tardi e per me era già una buona opportunità firmare per un anno. Al momento non ho ancora contratto per il prossimo anno e non ci sto lavorando perché non so ancora se continuerò o smetterò di correre. Il Giro potrebbe aiutarmi a decidere riguardo il mio futuro, ma in generale sarà l’intera stagione a portarmi alla decisione. Ma se vivrò una stagione serena, senza infortuni, al 90% continuo anche nel 2023

Pozzovivo: "L'età non è un problema, voglio la top 10 finale"

