Domenico Pozzovivo chiude il suo Giro d'Italia con un fantastico 8° posto a 17'29'' da Jai Hindley. Fantastico considerando di una caduta nella frazione dell'Aprica, nel giorno della vittoria del suo chiude il suo Giro d'Italia con un fantastico 8° posto a 17'29'' da Jai Hindley. Fantastico considerando tutto quello che è successo al corridore lucano . Per due settimane si era attestato in 5a posizione, poi il tracollo a causanella frazione dell'Aprica, nel giorno della vittoria del suo compagno di squadra Jan Hirt . Ha rischiato di scivolare oltre la top10 ma, con le unghie e con i denti, è riuscito a mantenere una posizione nei 10, il suo grande obiettivo. Un vero e proprio record per un corridore che compierà 40 anni a novembre. L'ultimo 40enne nella top 10 del Giro d'Italia? 98 anni fa...

Era dal 1924, infatti, che un 40enne non si piazzava tra i primi 10 in un Giro d'Italia. Parliamo di Giovanni Rossignoli, 42 anni all'epoca, che finì proprio 8° nell'edizione vinta da Giuseppe Enrici che conquistò quel Giro con distacchi clamorosi su Federico Gay (+58'21'') e Angiolo Gabrielli (+1h56'53''). Altri tempi.

E dire che Pozzovivo ha cominciato la sua stagione a febbraio, il 14 febbraio ha firmato il contratto con l'Intermarché-Wanty Gobert dopo essere rimasto appiedato dalla Qhubeka NextHash per fallimento. Un motivo in più per salutare con successo quanto fatto da Pozzovivo.

Ma che sfortuna! Pozzovivo a terra in discesa: non ci voleva

