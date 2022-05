Biniam Girmay, il corridore eritreo che aveva sorpreso (quasi) tutti tappo della bottiglia di spumante... Non mancano comunque i velocisti in questo Giro d'Italia. Da Démare a Cavendish, da Nizzolo a Caleb Ewan. A sorpresa, però, vince Alberto Dainese che, dopo giornate a tirare a sorte per chi dovesse essere il 'titolare' tra lui e Bol alla DSM, ha finalmente spezzato il digiuno per l'Italia che continuava a non vincere. 11 tappe, tanto ci è voluto per vedere la bandiera tricolore trionfare all'arrivo. Pensavamo Nizzolo, in lista anche Consonni, ma alla fine l'ha spuntata il ragazzo di Abano Terme che centra anche il suo primo successo in un Grande Giro. Non cambia quasi nulla in classifica. Quasi, perché Carapaz si è comunque andato a prendere João Almeida al 2° posto della generale. Tornano le ruote veloci, in una tappa totalmente piatta: 203 km con soli 480 metri di dislivello. La giornata comincia senza, il corridore eritreo che aveva sorpreso (quasi) tutti allo sprint di Jesi , ma tenuto fermo per precauzione dopo l'occhio gonfio rimediato durante i festeggiamenti sul podio. Tutta colpa deldi spumante... Non mancano comunque i velocisti in questo Giro d'Italia. Da Démare a Cavendish, da Nizzolo a Caleb Ewan. A sorpresa, però, vinceche, dopo giornate aper chi dovesse essere il 'titolare' tra lui ealla DSM, ha finalmente spezzato il digiuno per l'che continuava a non vincere. 11 tappe, tanto ci è voluto per vedere la bandiera tricolore trionfare all'arrivo. Pensavamo Nizzolo, in lista anche Consonni, ma alla fine l'ha spuntata il ragazzo di Abano Terme che centra anche il suo primo successo in un Grande Giro. Non cambia quasi nulla in classifica. Quasi, perchési è comunque andato a prendere l'abbuono al traguardo volante di San Giovanni in Persiceto, raggiungendo cosìal 2° posto della generale.

L'ordine d'arrivo

Ad

Corridore Tempo 1. Alberto Dainese 4h19'04'' 2. Fernando Gaviria st 3. Simone Consonni st 4. Arnaud Démare st 5. Caleb Ewan st 6. Mark Cavendish st 7. Edward Theuns st 8. Sacha Modolo st 9. Phil Bauhaus st 10. Lawrence Naesen st 11. Giacomo Nizzolo st

Giro d'Italia Dalla pizzeria alla rosa: Lopez, il talento lanciato da Contador 16/05/2022 A 14:24

Calendario e Risultati

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Romain Bardet Mikel Landa João Almeida Juan Pedro López Jai Hindley Guillaume Martin Domenico Pozzovivo Pello Bilbao Emanuel Buchmann

Tagliani e Rastelli in fuga: Carapaz prende l'abbuono

Al primo scatto viene via la fuga di giornata. C'è il solito Filippo Tagliani della Drone Hopper-Androni Giocattoli, leader della classifica dei traguardi volanti, e Luca Rastelli della Bardiani-CSF-Faizané. I due guadagnano anche 5' sul gruppo maglia rosa, ma la loro avventura finisce già ai -92 dal traguardo. Tutta colpa del vento che ha fatto accelerare il gruppo per il rischio ventagli. Già in difficoltà Caleb Ewan che si stacca, ma rientra grazie all'aiuto di De Gendt. Si stacca anche Simon Yates, mentre attacca la Ineos di Carapaz che si va a prendere i 3'' di abbuono.

Caleb Ewan ultima ruota del gruppo: pretattica o fatica anche oggi?

Carapaz di cattiveria: primo al traguardo volante e 3 secondi di abbuono

Parte De Bondt, poi vince Dainese

Dopo il traguardo volante di San Giovanni in Persiceto, torna la calma in gruppo. A 57,9 km dal traguardo parte in solitaria Dries De Bondt, compagno di squadra di van der Poel, azione che permette all'Alpecin Fenix di non lavorare in testa al gruppo. A controllare la situazione è la Groupama-FDJ di Démare, ma De Bondt viene ripreso solo all'altezza dell'ultimo km. Al via la volata: Démare parte troppo presto e viene rimontato da Gaviria che sembra ormai pronto ad alzare le braccia al cielo. Da dietro arriva però una scheggia impazzita: è Alberto Dainese che svernicia tutti e centra il primo successo in carriera in un Grande Giro.

La nuova classifica generale

Corridore Tempo 1. Juan Pedro López 46h43'12'' 2. Richard Carapaz +12'' 3. João Almeida +12'' 4. Romain Bardet +14'' 5. Jai Hindley +20'' 6. Guillaume Martin +28'' 7. Mikel Landa +29'' 8. Domenico Pozzovivo +54'' 9. Emanuel Buchmann +1'09'' 10. Pello Bilbao +1'22'' 11. Alejandro Valverde +1'23'' 13. Vincenzo Nibali +3'04''

Rivivi l'11a tappa del Giro d'Italia (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 11a tappa 05:03:09 Replica

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19