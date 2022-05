tra poco il report completo...

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Koen Bouwman 5h12'30'' 2. Bauke Mollema +2'' 3. Davide Formolo +2'' 4. Tom Dumoulin +19'' 5. Davide Villella +2'25'' 6. Lennard Kämna +2'59'' 7. Vincenzo Albanese +2'59'' 8. João Almeida +2'59'' 9. Alejandro Valverde +2'59'' 10. Richard Carapaz +2'59''

Calendario e Risultati

Ci prova Carapaz, poi vanno via in 7

Tanti attacchi in avvio di tappa, ma non si forma la fuga di giornata vista l'altissima velocità (46 km/h di media nei primi 20'). Anche De Gendt ci aveva provato, ma viene ripreso dal gruppo. Ai -158 parte in solitaria Poels che fa suo il GPM di Passo Colla, viene poi raggiunto da Formolo, Perez, Albanese e Felline. Prova una sparata anche Carapaz, insieme a Narváez e van der Poel, e a questo punto deve intervenire la Trek Segafredo della maglia rosa López ad annullare la fuga. Formolo ci riprova e se ne va: lo seguono Villella, Poels e Bouwman e in seconda battuta arrivano anche Dumoulin, Camargo e Mollema. Bouwman vince i due GPM successivi e intanto i fuggitivi prendono 5' di vantaggio sul gruppo. Sul Monte Grande di Viggiano restano in 6: Poels si stacca, Villella cade, rientra, ha un problema meccanico e rientra di nuovo.

Dumoulin decisivo: Bouwman batte Mollema e Formolo

Dietro la Ineos Grenadiers controlla la corsa, anche per non far rientrare Dumoulin in classifica generale. Sul La Sellata si infiamma tutto in testa: prima parte Dumolin, dopo dà una passata Mollema, poi tocca a Davide Formolo. Azioni belle, ma nessuno riesce ad involarsi da solo verso il traguardo. Bouwman vince anche l'ultimo GPM e sono di nuovo in 4 per il gran finale. Mollema ci prova al traguardo volante entrati a Potenza, ma ancora una volta non riesce ad andarsene. È volata sullo strappo di Potenza dopo il gran lavoro di Dumoulin, e lì Bouwman ha la gamba migliore con il neerlandese che regola Mollema e Formolo. A 2'59'' il gruppo: c'è volata, ma nessun distacco tra gli uomini di classifica.

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Juan Pedro López 28h39'05'' 2. Lennard Kämna +38'' 3. Rein Taaramäe +58'' 4. Simon Yates +1'42'' 5. Mauri Vansevenant +1'47'' 6. Wilco Kelderman +1'55'' 7. João Almeida +1'58'' 8. Pello Bilbao +2'00'' 9. Richie Porte +2'04'' 10. Romain Bardet +2'06'' 11. Richard Carapaz +2'06'' 12. Mikel Landa +2'15''

