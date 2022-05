Lorenzo Fortunato. Il corridore della Eolo Kometa vinse, lo scorso anno, il Gazzetta dello Sport, ha parlato a tutto tondo. Tra i maestri Basso e Contador, l'amico Alberto Tomba e la vittoria dell'anno scorso al Giro Mancano pochi giorni all'inizio del Giro d'Italia e come Italia possiamo sperare nella crescita di. Il corridore della Eolo Kometa vinse, lo scorso anno, il tappone dello Zoncolan e quest'anno vuole qualcosa in più. Farà classifica generale? Il bolognese ci pensa, ma il sogno è quello di indossare subito la maglia rosa, magari nella tappa dell'Etna, il primo vero tappone con arrivo in salita di questa edizione 105. Poi si vedrà... Il classe '96, in un'intervista a la, ha parlato a tutto tondo. Tra i maestri, l'amico Alberto Tomba e la vittoria dell'anno scorso al Giro che ha aperto nuove porte verso il futuro

Cosa significa il Giro d’Italia?

È l’evento dell’anno, quello che tutti aspettano. Corridori e tifosi. Sarà un’edizione particolarmente dura con tanta montagna. E non solo quelle dell’ultima settimana. Alla terza c’è l’Etna, alla nona il Blockhaus e anche l’arrivo di Potenza alla settima tappa non è da sottovalutare. [Lorenzo Fortunato alla Gazzetta dello Sport]

Come lo interpreterà?

All’attacco. Nella prima settimana cercherò di non prendere i distacchi del 2021, quando sullo sterrato arrivai con 25’ di ritardo. Quali sono quelle più adatte per me? Aprica, Marmolada, il Blockhaus, ma anche Cogne

Nell’immaginario collettivo resti l’ultimo re dello Zoncolan...

Per fortuna che quest’anno non c’è nel percorso, così resterò per un altro anno l’ultimo ad aver vinto su quella salita. Certo, sarà un motivo in più per provare a confermarmi

La reazione di Contador: quasi in lacrime per la vittoria di Fortunato

L’anno scorso una tappa, quest’anno la maglia rosa?

Perché no. Da vestire il prima possibile, magari sull’Etna. Poi si può anche perdere, perché credo che la corsa si deciderà alla terza settimana e il favorito è Carapaz

Sarà un Giro con ambizioni di classifica?

La Eolo Kometa mi dà la possibilità di puntare forte su questa corsa, quindi ci tengo molto a fare bene. E anche nell’avvicinamento ho curato molto la condizione, magari anche rinunciando ad altre corse per avere quell’1% in più di forma piuttosto che in meno

Il colpo di Lorenzo Fortunato: la rimonta sul Cima Grappa

C’è un amico speciale, Alberto Tomba che venne a vederti nel 2021

È un amico di lunga data di mio papà Marco. Erano vicini di banco a scuola e spesso lo seguiva alle gare di Coppa del Mondo. Quando ci sono le gare, Alberto è spesso a casa mia e a volte mi chiama per sapere come sto

Da Alberto Tomba al Bologna calcio

Il Dall’Ara fa parte della mia infanzia. Le partite con nonno Mario, abbonato storico. Invece il basket ha diviso il tifo in famiglia: mamma Paola è per la Virtus, papà per la Fortitudo, io vado a periodi. Mi piace vincere, quindi adesso preferisco la Virtus

Lorenzo Fortunato passa da casa: saluti a tutta la città

Contador e Basso. Quali sono i vantaggi ad avere due che sanno come si vincono i Grandi Giri?

Sanno sempre cosa dire e cosa fare in ogni situazione. Senza di loro non sarei mai venuto fuori. Loro mi trasmettono grinta, motivazioni, ma soprattutto mi hanno insegnato un metodo

Cosa manca per vedere un italiano vincere una grande corsa a tappe?

Forse una squadra World Tour, ma magari arriverà presto

