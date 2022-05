rinato Giulio Ciccone. L’Italia attendeva da mesi ormai un successo come quello che ha trovato ieri l’abruzzese in vetta a Cogne nella quindicesima tappa del Giro. Un trionfo spettacolare, accolto dal boato del pubblico e da Finalmente è. L’Italia attendeva da mesi ormai un successo come quello che ha trovato ieri l’abruzzese in vetta a Cogne nella. Un trionfo spettacolare, accolto dal boato del pubblico e da un’esultanza in grande stile , prima di scoppiare in lacrime. C’è tanto dietro a questa bellissima vittoria dello scalatore della Trek-Segafredo. Ci sono annate di sofferenze, sia a livello psicologico, che fisico. C’è soprattutto la voglia di rinascita.

Oltre tutto ciò c’è anche una chicca molto curiosa. Un mix tra calcio e ciclismo. Venerdì sera, infatti, è arrivato da Pescara un videomessaggio molto particolare all’azzurro, da parte di Francesco Totti, storico capitano della Roma, impegnato in Abruzzo in un torneo di padel. Le parole del numero 10 sono state profetiche: “Ciao bello. Ora devi vincere una tappa? Mica una sola… Mi raccomando”. Detto, fatto: Ciccone è tornato a vincere, e magari non è finita qui…

