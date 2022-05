Un altro protagonista se ne va dal Giro. Dopo gli addii di corridori come Miguel Ángel López , Romain Bardet e Tom Dumoulin, anchelascia il Giro senza aspettare la conclusione di Verona. Un mesto ritiro per il corridore britannico che, dopo il 3° posto dello scorso anno, era arrivato quest'anno con l'obiettivo di vincere la maglia rosa. Poi la caduta nella tappa dell'Etna e addio ai sogni di gloria. Quantomeno riesce ad uscire di scena con due tappe vinte in tasca: si è imposto nella cronometro di Budapest , e nella ostica tappa di Torino prima del giorno di riposo. Nella frazione di Lavarone ha alzato però bandiera bianca.

Yates si era staccato dal gruppo già a 61 km dal traguardo, prima ancora di affrontare le salite del Passo del Vetriolo e del Monterovere. La BikeExchange Jayco ha specificato che, durante la tappa, Simon Yates ha sentito nuovamente male al ginocchio che aveva battuto in quella famosa tappa dell'Etna, oltre al freddo che ha caratterizzato l'inizio di questa frazione.

