Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Fuga e caduta per Santiago Buitrago che va giù in curva: che urlo!

GIRO D'ITALIA - Il corridore della Bahrain Victorious prendo una pozzanghera e va giù in curva. Che urlo per il corridore colombiano, che ha preso una brutta botta al braccio destro. Santiago Buitrago, però, per fortuna, è riuscito a ripartire e a riportarsi sulla fuga di giornata.

00:01:26, un' ora fa