Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Gaviria chiuso in un sandwich da Bol e Dainese: la volata alla moviola

GIRO D'ITALIA - Ecco quanto successo nella volata di Scalea e perché Gaviria era furioso per non essere riuscito a fare lo sprint. È finito nella morsa della coppia della DSM, con Bol e Dainese che l'hanno chiuso - involontariamente - in un sandwich nei pressi di Scalea. Addio ai sogni di gloria per il colombiano.

00:00:51, 44 minuti fa