Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Gaviria cosa fai? Si rilassa troppo e a momenti casca per terra

GIRO D'ITALIA - Gaviria, uno dei favoriti di giornata, resta in fondo al gruppo a rilassarsi e per poco, però, finisce per terra. Il 'Gato' però si salva mantenendo l'equilibrio della sua bici. Il corridore dell'UAE Emirates ne combina sempre una.

00:00:38, 2 minuti fa