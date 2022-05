Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Gaviria polemico con Dainese e Bol: "Non ce la faccio a correre così"

GIRO D'ITALIA - Arrivato al pullman della squadra, Gaviria prova a spiegarsi a tecnici e meccanici su quanto successo nella volata. Il corridore colombiano è rimasto chiuso nella morsa tra Dainese e Bol ed arrabbiatissimo per quanto successo. Proprio perché Gaviria non è riuscito a far la volata, anche questa volta.

00:00:43, un' ora fa