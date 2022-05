Uno dei corridori più delusi di questa edizione del Giro è. Nelle prime volate di gruppo era sempre lì, a pochi cm della vittoria. Mancava giusto quel dettaglio per superare l'avversario. Nella volata di Cuneo , però, ha sbagliato praticamente tutto, non seguendo il suo compagno prendendo solo la scia di Démare , nella speranza di portare a casa qualcosa. A fine tappa, il corridore argentino era molto arrabbiato col suo storico compagno d'avventura - Richeze tirava le volate a Gaviria già ai tempi della Quick Step - e i due hanno avuto, tanto da fare arrivare i dirigenti dell'UAE Emirates per dividerli.

Le parole di Gaviria

A raccontare l'episodio è il portale colombiano Semana, segnalando le urla dei due al termine della tappa in zona bus. Ovviamente, Richeze lamentava a Gaviria il fatto di non averlo seguito durante lo sprint, con il corridore argentino che era pronto a pilotarlo verso la vittoria. Gaviria, di rimando, ha provato a spiegare che quella, invece, era l'unica strategia sensata da ussare. Insomma, ci hanno pensato i dirigenti dell'UAE Emirates a sedare gli animi, anche perché c'erano lì le telecamere a riprendere.

