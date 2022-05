ha fatto la storia. Non è il primo africano ad aver vinto sulle strade del Giro, quello è il grandissimo Alan Van Heerden nel 1979, ma è comunque il primo eritreo ad imporsi nei Grandi Giri . E che volata per battere un mostro sacro comea Jesi. Sensazione che Girmay è davvero un velocista molto forte, adatto alle Classiche. Non a caso ha vinto la Gent-Wevelgem in primavera...

Ma andiamo a vedere un paio di numeri della volata di Girmay a Jesi grazie all'ausilio del portale Velon. Durante i 20'' di volata, l'eritreo ha tenuto una velocità media di 55,5 km/h, con una potenza media di 1150 watts espressi. Da ricordare che l'arrivo di Jesi tirava all'insù, dopo una tappa di 196 km, con 1764 metri di dislivello.

I dati del massimo danno un'indicazione mai precisa della performance di Girmay. Ma sono eloquenti del suo passo negli sprint. Ha toccato la punta massima di velocità di 59 km/h, e il picco dei watts espressi è stato di 1400. Dati alla Démare o alla Cavendish.

