Naturalmente ci abbiamo già pensato. Ma abbiamo anche piani ambiziosi per l’autunno. Il Mondiale di Wollongong è il grande obiettivo. [Aike Visbeek a Het Laatste Nieuws]

Se mandiamo Girmay al Tour, significa che avrà un avvicinamento ai Mondiali diverso. Dobbiamo prendere una decisione saggia, considerando la sua età. Ha solo 22 anni, è giovane per un altro Grande Giro. Mezzo Tour? Questa è una soluzione provvisoria che senza dubbio non esalterà Biniam

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.