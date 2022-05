Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Giro 360: Francia a metà, Démare cala il tris, Bardet si ritira

GIRO D'ITALIA - Una giornata di gioie e dolori per la Francia: vince Arnaud Démare che coglie il terzo sigillo in questo Giro 105 dopo Messina e Scalea, ma nella stessa 13a tappa della corsa rosa si ritira Romain Bardet che per problemi allo stomaco è costretto ad abbandonare la gara. Commentiamo a Giro 360 con Giulia Cicchinè, Riccardo Magrini e Luca Gregorio

