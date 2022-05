Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Giro 360: Hindley sul Blockhaus, crollo Yates

GIRO D'ITALIA - La tappa che tutti volevano per chiudere la settimana: sul Blockhaus vince Jai Hindley in una volata infinita contro Bardet e Carapaz. Si muove la generale ma Lopez è sempre in rosa. Bene Pozzovivo e Nibali, crollano Yates e Ciccone che si staccano sulle prime rampe della salita.

00:27:46, 14 minuti fa