Giro d'Italia 2022 - Giro 360: Lopez gioie e dolori, Kämna spettacolo

GIRO D'ITALIA - Primo arrivo in salita e tanti spunti nel giorno in cui il Giro torna in Italia. Dolceamaro per chi si chiama Lopez, con Miguel Angel costretto al ritiro e Juan Pedro nuova maglia rosa. Esulta Lennard Kämna, Carapaz migliore tra i migliori ma...Il commento di Luca Gregorio, Riccardo Magrini e Wladimir Belli.

00:23:15, 28 minuti fa