La notizia era già nell’aria, è arrivata oggi l’ufficialità. RCS ha annunciato le wild card per la prossima edizione del Giro d’Italia: spazio a tutte e tre le formazioni Professional del Bel Paese a completare il roster formato dalle compagini World Tour con l’aggiunta dell’Alpecin-Fenix, avente diritto alla partecipazione.

Al via della Corsa Rosa ci saranno dunque la Bardiani CSF Faizanè, la Drone Hopper – Androni Giocattoli e la Eolo-Kometa Cycling Team. Come svelato qualche giorno fa, il Team Arkea-Samsic ha declinato l’invito lasciando spazio per una terza wild card scelta a discrezione dell’organizzatore.

SQUADRE GIRO D’ITALIA 2022

18 UCI WorldTeams

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – EASYPOST

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX

ISRAEL – PREMIER TECH

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK – SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES

1 avente diritto

ALPECIN-FENIX

3 wild card

BARDIANI CSF FAIZANE’

DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

