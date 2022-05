Giulio Ciccone è tornato ad alzare le braccia al cielo. Proprio al Giro d'Italia che gli aveva dato quella notorietà, con la vittoria di Dopo un periodo lunghissimo di crisi di risultati,è tornato ad alzare le braccia al cielo. Proprio al Giro d'Italia che gli aveva dato quella notorietà, con la vittoria di Sestola nel 2016 , per lanciarlo nel ciclismo che conta. Da allora ha provato a fare classifica generale, ma non c'è riuscito. Adesso un nuovo ruolo? L'importante era sbloccarsi, ammette il corridore abruzzese, che ha fatto sua la tappa di Cogne

Sono stato criticato da tutti

Oggi è una di quelle giornate in cui mi sentivo me stesso. Stavo bene, sapevo che la condizione in questo Giro poteva e doveva arrivare. Ho avuto tanti problemi. È stata dura mentalmente in questi giorni perché quando fai fatica a vincere e confermarti è sempre difficile. Ancora di più se tanti ti mettono in dubbio. In questi giorni sono stato criticato da tutti, ma dentro di me sapevo come stavano le cose e a cosa affidarmi e attaccarmi. Ho fatto quel che mi riesce meglio

La vittoria più bella della carriera

Sono stati giorni difficili. Sul Blockhaus è stata la prima batosta di questo Giro, ma la prima era già arrivata prima del Giro. Ero malato e le cose non tornavano dopo che avevamo programmato tutta la stagione attorno a questo Giro. Per la seconda volta ho avuto il covid, poi di nuovo la febbre alta e ho dovuto fare 15 giorni di antibiotici. È stato tutto molto difficile, ma ci sono riuscito. Penso che questa sia la vittoria più bella perché arriva in un momento difficile e particolare. Penso abbia più valore di tutte le altre

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

