Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Guillaume Martin fa il colpaccio: è 4° in classifica grazie alla fuga

GIRO D'ITALIA - Non ha vinto la tappa, e non ci è andato neanche vicino in realtà, ma il 9° posto di giornata gli permette di recuperare tanto in classifica generale. Lui che aveva perso le ruote dei migliori sull'Etna, è riuscito a ritrovare il 4° posto in classifica generale. Adesso Guillaume Martin riuscirà a fare una buona classifica o perderà ancora?

00:00:26, 27 minuti fa