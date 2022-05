Jai Hindley aveva fatto preoccupare, ma il corridore australiano è stato registrato con lo stesso tempo di Richard Carapaz e degli altri big di classifica. Il capitano della Bora Hansgrohe, infatti, aveva rimediato una foratura durante il circuito di Treviso, giungendo al traguardo con 54'' di ritardo C'è ancora partita. L'arrivo in ritardo diaveva fatto preoccupare, ma il corridore australiano è stato registrato con lo stesso tempo die degli altri big di classifica. Il capitano della Bora Hansgrohe, infatti, aveva rimediato una foratura durante il circuito di Treviso, giungendo al traguardo con 54'' di ritardo rispetto alla maglia rosa . Ma, essendo il guasto meccanico avvenuto nei 3 km finali, Hindley può stare tranquillo senza aver perso in classifica generale.

Il comunicato

Gli atleti n° 66 HINDLEY Jai (BOH) e 71 MARTIN Guillaume (COF), vittime di un incidente meccanico negli ultimi 3 km, vengono accreditati del tempo del gruppo di cui facevano parte, di 3h21’41”.

Cosa dice la regola

In questo caso la regola è chiara, ovvero quella dei 3 km. Se un atleta, all'interno dei 3 km finali della tappa in questione, dovesse perdere tempo a causa di una caduta o a causa di un guasto meccanico, gli verrà accredito comunque lo stesso tempo del gruppo di cui faceva parte prima del guasto o della caduta. Ecco perché le squadre dei big di classifica continuano a stare davanti fino ai -3 anche nelle tappe in cui, in teoria, si chiude con la volata di gruppo.

