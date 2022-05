tra poco il report completo...

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

9 in fuga: ci sono Diego Rosa e Filippo Zana

Si parte subito in salita con i GPM di Valico del Macerone e Rionero Sannitico dopo soli 4 km di corsa. In tanti cercano la fuga di giornata, tra questi anche Mathieu van der Poel che si mette comunque in mostra dopo aver fallito l'occasione di vincere a Napoli. Il più motivato è Diego Rosa che si piazza 2° al Valico del Macerone e 1° al GPM di Rionero Sannitico. Dopo la seconda salita, il corridore della Eolo Kometa si rialza in attesa degli altri controattaccanti e si forma così una fuga a 9. Ci sono anche Zana (Bardiani-CSF-Faizané), Knox (Quick Step Alpha Vinyl), Dombrowski (Astana), Caicedo (Education EasyPost), Gall e Peters (AG2R Citroën), Tesfatsion e Sepúlveda (Drone Hopper Androni Giocattoli).

Van der Poel attacca ancora! Anche nella tappa del Blockhaus

Diego Rosa nuova maglia azzurra

Prima del Passo Lanciano si sfalda la fuga a causa delle fiammate di Peters, raggiunto in un primo momento da Tesfatsion e Sepúlveda, poi rientra anche Diego Rosa che controattacca a caccia di punti per la maglia azzurra. Tesfatsion non lo molla, ma Rosa fa 80 sul Passo Lanciano e conquista così la maglia azzurra. Al termine della salita, Rosa si rialza per aspettare gli altri mentre Tesfatsion fa un dritto in curva molto pericoloso rischiando di finire giù. Per fortuna riparte senza troppe conseguenze, ma la fuga è ormai andata.

Rosa vince il GPM di Passo lanciano: è la nuova maglia blu

Rivivi la 9a tappa del Giro d'Italia (Contenuto Premium)

Premium Ciclismo Giro d'Italia | 9a tappa 11:24-17:34 Live

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29