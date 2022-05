Jai Hindley si lasciò alle spalle Carapaz. Dopo la scalata del Pordoi, con nessun movimento dei big, sembrava che la sfida tra i due venisse rinviata anche questa volta, E fu così chesi lasciò alle spalle. Dopo la scalata del Pordoi, con nessun movimento dei big, sembrava che la sfida tra i due venisse rinviata anche questa volta, alla cronometro di Verona . L'australiano aveva però qualcosa in serbo e ha staccato il suo rivale sul Fedaia . Che azione di Hindley che ora dovrà conservare 85'' a crono. 2 anni fa ci perse un Giro a cronometro: questa volta andrà meglio?

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Covi, che stella! Hindley spegne Carapaz: promossi e bocciati 2 ORE FA

CHI VINCE IL GIRO 2022? Richard Carapaz Jai Hindley Mikel Landa

La pazienza ha pagato

Sapevo che questa sarebbe stata la tappa decisiva del Giro. Il finale era veramente brutale e sapevo che, avendo la gamba, avrei potuto fare la differenza. La pazienza ha pagato, siamo riusciti a non farci prendere dal panico fino ad oggi. Kämna era in fuga e davvero non avrebbe potuto scegliere un momento migliore per staccarsi e darmi una mano

Hindley annienta Carapaz! L'arrivo dell'australiano, rivale a oltre un minuto

Pronto a morire per questa maglia

Quando ho sentito che Carapaz si stava staccando, ho pensato ‘wow’. Domani sarà difficile, ancora non è finita, una cronometro a fine Giro è sempre un’incognita, ma sono pronto a morire per questa maglia

Hindley: "Sapevo di poter fare la differenza nel finale, sono stato paziente"

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Impresa di Covi, ma crollo di Carapaz! Hindley nuova maglia rosa 3 ORE FA