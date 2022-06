Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - I migliori momenti di Mathieu van der Poel al Giro 105 tra scatti, azioni folli e impennate

GIRO D'ITALIA - Vi manca già il Giro? Anche a noi. E soprattutto ci manca già Mathieu van der Poel che ci deliziava con il suo scatto quotidiano. E non uno scatto tanto per fare, perché quando riusciva ad entrare nella fuga di giornata diventava uno spauracchio per tutti. Ecco i migliori momenti del suo Giro tra attacchi, azioni folli, quasi cadute, impennate e i duelli con Girmay. Torna presto!

00:07:34, Ieri A 16:05