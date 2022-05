Premium Ciclismo Giro d'Italia | 7a tappa 11:30-17:35

: ci sarà la fuga o sarà un finale da Classica? A quel punto scatterà anche la bagarre tra gli uomini di classifica. Non che la rampa di Potenza possa provocare gli stessi distacchi dell'Etna, ma tra abbuoni e secondi qua e là, nessuno vuole perdere ulteriormente prima della frazione del Blockhaus. Dopo le volate di Messina e Scalea , arriva una tappa molto nervosa. Dipende come verrà affrontataA quel punto scatterà anche la bagarre tra gli uomini di classifica. Non che la rampa di Potenza possa provocare gli stessi distacchi dell'Etna, ma tra abbuoni e secondi qua e là, nessuno vuole perdere ulteriormente prima della frazione del Blockhaus. van der Poel a caccia del bis o ci sarà la prima affermazione italiana?

Ad

Nibali: "Mi ritiro a fine anno, volevo dirlo nella mia Messina"

Giro d'Italia Nibali dice addio: tutti i numeri e i record dello Squalo IERI A 16:14

Calendario e Risultati

Ore 10:05, Giro LIVE, tappa 7: i favoriti

Due scenari diversi. Quello della fuga o quello della volata finale, ma con uomini di un certo calibro. van der Poel per intenderci che affronterebbe lo strappo di Potenza proprio che se fosse una Classica. Il neerlandese troverebbe comunque pane per i suoi denti tra Valverde, Cort Nielsen, Albanese, Ulissi e Girmay, suo avversario già a Visegrad.

van der Poel in festa sul podio: la prima rosa è sua

Ore 10:00, Giro d'Italia 2022, tappa 7: il percorso

È una delle tappe più difficili della prima settimana del Giro, con ben 4510 metri di dislivello. Dopo 45 km si comincia a salire con il Passo Colla di 3a categoria (9,3 km al 4,5%, picco al 12%), poi il Monte Sirino di 1a categoria (24,4 km al 3,8%, con picco al 12%), Montagna Grande di Viggiano di 2a categoria (6,6 km al 9,1%, con picco al 15%) e infine il La Sellata di 3a categoria (7,8 km al 5,9%, con picco al 12%). Sono finiti i GPM, ma non le asperità. Dopo la discesa del Sellata, molto impegnativa, ci sarà comunque l'arrivo in centro a Potenza, che vale come traguardo volante, che sarà in salita. Mancheranno ancora 7 km al traguardo e si arriva su una rampa di 350 metri all'8%. Pendenza massima del 13%, un vero muro.

Altimetria tappa 7 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19