Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Il Mathieu van der Poel show continua: entra nell'Arena di Verona impennando

GIRO D'ITALIA - Anche a Giro ultimato, Mathieu van der Poel regala qualche perla. Ma non poteva entra nell'Arena Verona così, come un corridore normale. Eccolo, dopo la crono, che impenna ancora per salutare il pubblico che ha imparato ad amarlo nel corso di queste tre settimane. Qualche secondo dopo verrà premiato come Supercombattivo del Giro.

00:00:11, 40 minuti fa