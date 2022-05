"Questo è il mio ultimo Giro d'Italia, lascio il ciclismo a fine stagione. Le decisioni arrivano così, aspettavo questa tappa (Catania-Messina) per dirlo. Ho dato tanto e forse è arrivato il momento di restituire il tempo dedicato alle due ruote alla mia famiglia". Con queste parole, Giro d’Italia, la corsa che lo ha visto trionfare nel Con queste parole, pronunciate ai microfoni di RaiSport , Vincenzo Nibali ha annunciato che a fine stagione appenderà i pedali al chiodo. Senza voltarsi indietro nemmeno per un secondo, il fenomeno dell’Astana ha detto basta. Lo ha fatto nella sua Messina, aprendo il cuore di un paese intero, e lo ha fatto al, la corsa che lo ha visto trionfare nel 2013 e nel 2016 . Una scelta inattesa per certi aspetti, che però apre scenari molto divertenti e stimolanti per i prossimi 15 giorni. Il motivo? È più semplice di quanto pensiate.

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Nibali dice addio: tutti i numeri e i record dello Squalo 14 ORE FA

Nibali è sempre stato uno dei favoriti. Lasciando per un attimo in disparte le primissime apparizioni, quando era ancora un ragazzino di belle speranze con la maglia della Liquigas, il messinese è stato continuamente sulla cresta dell’onda. Per i media, per i tifosi, per gli amici e per i nemici, l’uomo da battere era lui. Quest’anno, invece, è arrivato a fari spenti. Tra i problemi di salute, una carta d’identità non proprio freschissima e dei rivali molto agguerriti, Vincenzo doveva aiutare il capitano In tutte quante le edizioni del Giro d’Italia a cui ha preso parte,Lasciando per un attimo in disparte le primissime apparizioni, quando era ancora un ragazzino di belle speranze con la maglia della Liquigas, il messinese è stato continuamente sulla cresta dell’onda. Per i media, per i tifosi, per gli amici e per i nemici,Quest’anno, invece, è arrivato a fari spenti. Tra i problemi di salute, una carta d’identità non proprio freschissima e dei rivali molto agguerriti, Vincenzo doveva aiutare il capitano Miguel Angel Lopez . Dopo le prime tre tappe in Ungheria, in cui l’Astana si è mossa discretamente, l’Etna ha disintegrato ogni certezza del team kazako. Lopez, a causa di un problema fisico, si è dovuto ritirare, mentre il siciliano è crollato nella parte finale della salita e ha pagato con qualche minuto di ritardo.

La vittoria di Nibali alle Tre Cime di Lavaredo: il Giro è suo

E quindi, dove sta il divertimento? Annunciando l’addio circa cinque mesi prima dell’ultima gara stagionale, Vincenzo ha agito con maturità. Quest’ultimo Giro d’Italia della carriera, invece del solito tran-tran condito da pressione e ansia, si è immediatamente trasformato in un lunghissimo farewell tour. Un po’ come quello che fece Kobe Bryant nel 2016 con la maglia dei Lakers. Da oggi pomeriggio, per un totale di 16 tappe, Nibali potrà giocare a carte scoperte, a cuor leggero, toccando con mano l’amore della gente e assaporando ogni singolo istante. E noi, da eterni innamorati, Annunciando l’addio circa cinque mesi prima dell’ultima gara stagionale, Vincenzo ha agito con maturità. Quest’ultimo Giro d’Italia della carriera, invece del solito tran-tran condito da pressione e ansia, si è immediatamente trasformato in un lunghissimoUn po’ come quello che fece Kobe Bryant nel 2016 con la maglia dei Lakers. Da oggi pomeriggio, per un totale di 16 tappe, Nibali potrà giocare a carte scoperte, a cuor leggero, toccando con mano l’amore della gente e assaporando ogni singolo istante. E noi, da eterni innamorati, cosa gli chiediamo ancora dopo dieci anni di successi ? Di provare a replicare quello che andò in onda alla Vuelta del 2017 per mano di Alberto Contador.

Nibali, sei nella leggenda! L'Italia torna a vincere la Milano-Sanremo dopo 12 anni

il pistolero spagnolo - che aveva annunciato il ritiro giusto qualche giorno prima della partenza - fece di tutto per chiudere con il botto. Dopo aver perso parecchio tempo a causa di un virus intestinale, il nativo di Madrid attaccò in tutte le tappe di montagna e trovò il successo sulla salita più prestigiosa: Trasportando il discorso in Italia, durante queste tre settimane dipinte di rosa, Vincenzo potrebbe seguire lo stesso copione di "Albertino" e cercare l’ultima grande soddisfazione davanti alla sua gente. Con oltre due minuti di distacco da Yates ( All’interno di una corsa padroneggiata dal kenyota bianco Chris Froome, in cui tra l’altro Nibali arrivò al secondo posto,- che aveva annunciato il ritiro giusto qualche giorno prima della partenza -Dopo aver perso parecchio tempo a causa di un virus intestinale, il nativo di Madrid attaccò in tutte le tappe di montagna e l’Alto de l’Angliru. Trasportando il discorso in Italia, durante queste tre settimane dipinte di rosa, Vincenzo potrebbe seguire lo stesso copione di "Albertino" e cercare l’ultima grande soddisfazione davanti alla sua gente. Con oltre due minuti di distacco da Yates ( il primo big in classifica ), Nibali potrebbe uscire definitivamente di classifica sul Blockhaus e poi tentare il colpaccio su un traguardo a scelta tra Aprica, Lavarone e Marmolada. Sarebbe la chiusura del cerchio per uno dei più forti ciclisti del nuovo millennio.

Giro 360: Demare è tornato! Nibali saluta il ciclismo

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Nibali conferma: "È il mio ultimo Giro. A fine stagione mi ritiro" 16 ORE FA