187 chilometri, dislivello quasi cinquemila metri.Si tratta del cosiddetto tappone appenninico di alta montagna. Percorso all'insù, competitivo ed avvincente, fin dai primi chilometri da Isernia verso Rionero Sannitico. Si sfiorerà soltanto lo storico Macerone per poi raggiungere il primo scollinamento a Roccaraso. Fino a Guardiagrele, che viene solo sfiorata, si percorre l'unico tratto abbastanza tranquillo e prevalentemente a scendere. Partirà da Isernia il prossimo 15 maggio la nona tappa del Giro d'Italia 2022. Inizia quindi la doppia scalata allo storico Blockhaus . Da Pretoro si raggiunge Passo Lanciano per poi scendere a Lettomanoppello e, dopo aver contornato la base della Majella, salire all'arrivo da Roccamorice come nel 2017 , con il finale con pendenze in doppia cifra lungo la serie finale di tornanti.

Dove e quando vedere la tappa Isernia-Blockhaus in tv e live streaming

La Isernia-Blockhaus sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 11:45 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Che tappa sarà?

Tappone appenninico da 5000 m di dislivello. Partenza sul ritrovato Valico del Macerone cui segue l’impegnativa salita di Rionero Sannitico. Ancora salita fino a Roccaraso seguita poi da un lungo tratto ondulato a scendere che dopo circa 90 km porta all’inizio della prima salita a Passo Lanciano (versante di Pretoro). Discesa impegnativa per le pendenze a alcuni passaggi cittadini fino a Lettomanoppello. Raggiunta Scafa la strada ricomincia a salire. Dopo Roccamorice inizia la salita finale di 13 km. Ultimi 13 km tutti in salita su strada stretta con numerosi tornanti. Per quasi 10 km la pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%. Brevissima contropendenza ai 500 m dall’arrivo. Rettilineo finale (asfalto, lunghezza 200 m, larghezza 6 m) in salita attorno all’8%.

Altimetria tappa 9 Giro d'Italia 2022 Credit Foto Eurosport

Info utili

-Orario di partenza: 11:45;

-Orario d'arrivo: tra le 16.53 e le 17.36;

-Lunghezza: 191 km;

-Dislivello: 5000 metri;

Dall'Ungheria fino a Verona: ecco il percorso 2022

