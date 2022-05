Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Jacopo Guarnieri: "Il mio favorito è Simon Yates. Va molto forte a cronometro e anche in salita"

GIRO D'ITALIA - Il velocista della FDJ ai microfoni di Eurosport. "Il mio favorito per la vittoria finale è Simon Yates. Il capitano della BikeExchange va molto forte a cronometro e anche in salita: nella terza settimana sarà un osso duro per tutti".

