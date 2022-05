João Almeida è ancora lì. Non era tra i primi favoriti, ma il capitano dell'UAE Emirates ha solo Juan Pedro López. Anzi, il portoghese potrebbe anche sognare di prendersi la maglia rosa Corsa Rosa in questi primi 13 giorni. Troppo poche le salite dell'Etna e del Blockhaus per fare la differenza, ci voleva qualcosa di più. è ancora lì. Non era tra i primi favoriti, ma il capitano dell'UAE Emirates ha solo 12'' di ritardo dalla maglia rosa di. Anzi, il portoghese potrebbe anche sognare di prendersi la maglia rosa con la tappa di Torino . Almeida è pronto alla battaglia, anche se si dice un po' annoiato per come è evoluta lain questi primi 13 giorni. Troppo poche le salite dell'Etna e del Blockhaus per fare la differenza, ci voleva qualcosa di più.

È stata una corsa noiosa

Per ora c’è stato solo il Blockhaus dove darsi battaglia. Non c’è stata vera lotta per la classifica, è stata una corsa un po’ noiosa. Le salite sono tutte alla fine penso potrebbe essere più piacevole se fossero distribuite meglio lungo il percorso. Ma ormai è andata così, è un peccato. [João Almeida a VeloNews]

Ma le prossime saranno dure

La tappa di Torino è durissima e renderà ancora più difficile anche la successiva, quella di Cogne. Sono quasi certo che qualcuno dei corridori di classifica potrà andare in difficoltà

