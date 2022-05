Il Giro d’Italia perde uno dei suoi protagonisti poco prima del via della 18ª tappa da Borgo Valsugana a Treviso. Non ripartirà infatti Joao Almeida, il 23enne portoghese della UAE-Emirates è risultato positivo al Covid. Almeida era arrivato quarto nel 2020 e sesto lo scorso anno e in questa edizione era quarto a 1’54” dalla maglia rosa Richard Carapaz , oltre che detentore della maglia bianca di miglior giovane . Scala dunque una posizione Vincenzo Nibali che si ritrova al quarto posto a 5’48” dal primato.Tutti i compagni di Almeida sono risultati negativi e ripartiranno. La maglia bianca passa allo spagnolo della Trek-Segafredo Juanpe Lopez.

Seguono aggiornamenti...

