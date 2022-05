Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Joly (ds di Démare): "Non dovevamo mandare in fuga corridori così forti, ma resta un grande Giro"

GIRO D'ITALIA - C'è delusione in casa Groupama-FDJ per aver fallito la vittoria con Démare nell'ultima occasione possibile per fare poker in questa edizione. Resta però un Giro straordinario, sottolinea Sébastien Joly, che verrà impreziosito con la maglia ciclamino per lo sprinter francese a Verona.

00:01:48, 2 ore fa