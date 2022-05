Jonathan Caicedo. Lo scalatore dell'Education EasyPost, infatti, è risultato positivo al covid durante i soliti controlli che vengono effettuati durante il giorno di riposo e non sarà al via per la Terza settimana di Giro d'Italia che parte senza un corridore. Non c'è stata l'abbandono in massa dei velocisti visto la durissima settimana che attende il gruppo, ma c'è da registrare il forfait di. Lo scalatore dell'Education EasyPost, infatti, è risultatodurante i soliti controlli che vengono effettuati durante il giorno di riposo e non sarà al via per la Salò-Aprica

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Da Budapest a Verona: tutte le tappe del Giro 2022. La guida 01/05/2022 A 21:19

Caicedo è comunque positivo asintomatico, mentre i suoi compagni di squadra sono tutti negativi e possono partire regolarmente per la 16a tappa. Brutta botta per Caicedo che non aveva dato grossi segnali in queste prime due settimane. Né con azioni personali né a supporto del suo capitano Hugh Carthy e lascia proprio ora che avrebbe potuto cercare il riscatto con frazioni molto più adatte alle sue caratteristiche.

Ciccone semina Carthy: ecco l'azione decisiva ai -18

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Quanto vale vincere il Giro d'Italia? Il montepremi completo 29/04/2022 A 16:29