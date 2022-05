Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Juan Pedro Lopez con orgoglio: tiene la maglia rosa nonostante la caduta

GIRO D'ITALIA - Era caduto per non finire addosso a Valverde, ma Juan Pedro Lopez riesce comunque a tenere la maglia rosa. Anche se solo per qualche secondo da João Almeida (per 12''). Ecco l'arrivo del corridore della Trek Segafredo che giunge al traguardo appena dopo Lorenzo Fortunato.

00:00:46, un' ora fa