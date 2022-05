Ciclismo

Giro d'Italia 2022 - Juan Pedro Lopez: "Mi aspettavo una tappa dura, ma non così. Ho dato tutto"

GIRO D'ITALIA - Il corridore della Trek Segafredo ha perso la maglia rosa dopo la tappa di Torino. Anche lui non si aspettava questo ritmo ed è saltato nel secondo giro del circuito. Nessun rimpianto però per Juan Pedro Lopez che ha dato tutto anche oggi e non è ancora uscito dalla top 10 della generale.

00:01:20, 25 minuti fa